Arnaud Montebourg : "J'admire beaucoup ceux qui ont un Dieu"

A propos de son adversaire "gaulliste et chrétien", l'ex-ministre de l'Economie dit qu'il n'est "pas possible d'en faire un argument électoral". "Le champ politique doit être évacué de toute intrusion religieuse", conclut-il.

Alors que François Fillon se dit chrétien, Arnaud Montebourg décide à son tour de se confier sur ses attaches religieuses. Invité de LCI ce mardi 10 janvier, il a avoué "respecter ceux qui ont une transcendance". Mais en ce qui le concerne personnellement, il se cherche encore : "Je ne suis pas baptisé. J'admire beaucoup ceux qui ont un Dieu, moi je l'ai cherché pendant longtemps, je n'en ai pas trouvé le secours malheureusement". Malgré tout, le candidat à la primaire de la gauche, se dit "sensible au mystère de la création du monde", déclarant que “Dieu est d’un grand secours dans la vie”.

