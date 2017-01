Arnaud Montebourg a dévoilé son plan pour relancer l'économie française

Il s'est posé en candidat de "la société du travail et de la feuille de paie". Au lendemain après la présentation des projets de ses concurrents Manuel Valls et Vincent Peillon, Arnaud Montebourg a détaillé ce mercredi dans un bar branché du 10e arrondissement de Paris son programme de relance économique, de "transformation du système", et présenté un chiffrage. "L'économie, c'est le contraire du laisser-faire, quand on est patriote on ne laisse pas tout faire. Pour moi, l'économie c'est d'abord exprimer des préférences collectives" a affirmé l'ancien ministre de l'Économie qui souhaite "rompre avec l'austérité" et organiser une relance keynésienne.

Le candidat a donc insisté sur la notion de travail. Pour moi, une société qui se remobilise autour du travail, c'est une société qui fait des projets, qui se retrousse les manches", a-t-il déclaré devant la presse. Pour moi, transformer le système économique, c'est d'abord s'attaquer à la distribution primaire des revenus. L'ancien patron de Bercy a aussi souhaité la création d'une mutuelle publique de 10 euros par mois pour les personnes gagnant moins d'un Smic et développer davantage le télétravail sur le territoire en construisant des "télécentres".

Au rayon des financements, Arnaud Montebourg a évoqué une "taxe sur les super-profits des banques" qui devrait rapporter 5 milliards par an. Il a estimé que "les banques françaises ont renoué avec les mêmes profits qu'avant-crise alors nous allons leur demander de financer une partie de la sortie de crise de la France". Avec son programme, le candidat Montebourg prévoit un retour de la croissance, avec un taux de à 1,9% entre 2017 et 2022, ainsi qu'un taux de chômage à 6,1% à la fin du quinquennat.