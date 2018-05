Arménie : l'opposition l'emporte dans un contexte très tendu

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Trump dit qu'il va parler mardi avec Xi, commerce et Corée du Nord à l'agenda

Moquée au téléphone par le Samu, elle meurt quelques heures plus tard

PSG-Les Herbiers en finale de la Coupe de France de football : "La finale, on l'a déjà gagnée dans les cœurs"

Révision de la concession et des tarifs de l’autoroute à péage: Macky met la pression sur son gouvernement

Et ce malgré le fait que Pachinian était le seul candidat en lice. Une certaine instabilité, étant donné les déséquilibre au Parlement, est à prévoir.

L'élection de Pachinian n'a été rendue possible que par le soutien – uniquement pour lui permettre de gouverner de mais certainement aussi pour garder leurs postes de 11 membres du Parti républicain, parti sans candidat depuis la démission de Sarkissian.

Ces trois dernières semaines avaient été très chaudes en Arménie, avec des manifestations anti-gouvernementales massives dans les rues de la capitale Erevan notamment. Ces manifestations pacifistes étaient organisées par le candidat désormais victorieux, Nikol Pachinian, qui accusait le gouvernement de son prédécesseur Serge Sarkissian (en poste en tant que Président depuis 10 ans et Premier ministre pendant quelques jours) de n'avoir pas lutté contre la pauvreté et d'être corrompu.

