Armée : les commandos "en surchauffe" selon un rapport parlementaire

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Tensions diplomatiques entre Trump et Macron

FC Barcelone: Dembélé écarté du groupe, Messi et Umtiti aptes

Pas de gagnant à l'Euromillions, mais cinq codes My Million

Immeubles effondrés à Marseille : plus personne sous les décombres

L'élu donne l'exemple d'un cycle d'activité de deux ans, durant lequel les commandos suivent 8 mois de préparation à Lorient et à Djibouti, puis 16 mois d'opérationnel, dont 4 à terre, 4 en opérations spéciales, 4 de prise de tour d'alerte et 4 d'activités diverses. "Un effet d'éviction, voire de fuite, est inévitable dans cette situation", écrit le député.

"L’activité de la Marine nationale dépasse de façon chronique les hypothèses de ses contrats opérationnels", écrit le député Jacques Marilossian, rapporteur pour avis sur les crédits affectés à la Marine nationale, dans un rapport sur la préparation et l'emploi des forces dans la marine, rédigé dans le cadre de la Loi de programmation militaire 2019-2025 (LPM).

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres