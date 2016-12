Argentine : Cristina Kirchner, ancienne présidente, inculpée pour corruption

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Vendée Globe: Thomson revient sur Le Cléac'h... et ça va continuer

Rachat des années d’études: le travailleur issu du professionnel complémentaire oublié, dénoncent patrons et syndicats

Vendée Globe : Thomson revient sur Le Cléac'h... et ça va continuer

En savoir plus

Elle a déclaré que "je ne suis ni amie, ni associée de Baez" et a dénoncé "une formidable manoeuvre de persécution politique".

L'intéressé, Lazaro Baez, chef d'une entreprise de travaux publics, est emprisonné depuis avril. Il fut proche du couple Kirchner (Nestor Kirchner, époux de Cristina, fut président avant elle) et s'est considérablement enrichi sous leur mandature.

Cristina Fernandez de Kirchner, présidente de l'Argentine de 2007 à 2015, vient d'être inculpée par la justice argentine dans une affaire de corruption, pour "association illicite et administration frauduleuse." Ses avoirs ont été gelés. Elle est soupçonnée de favoritisme dans une affaire de marchés publics, envers un homme d'affaires du BTP, dans son fief politique de Santa Cruz, en Patagonie, dans le sud de l'Argentine.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres