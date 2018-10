L'Arabie saoudite retire sa candidature de l'Organisation internationale de la Francophonie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Tennis: Del Potro chute et abandonne à Shanghaï

Israël : le mariage entre un acteur juif et une présentatrice arabe déchaîne les passions

Report d´audience pour Ayuk Tabe et ses compagnons leaders sécessionnistes au Cameroun

Après ce retrait, l'organisation a encore a étudier d'autres demandes d'adhésion comme l'Irlande et Malte, la Gambi ou encore la Louisiane.

L'OIF réunit 84 Etats et gouvernements "ayant le français en partage" même s'ils comptent peu de francophones comme la Moldavie (2%), l'Egypte (3%) ou la Bulgarie (3%). Seulement un tiers des pays membres reconnaissent dans leur Constitution le français.

Une démission qui intervient sur fond de l'affaire Khashoggi.Le ournaliste critique du pouvoir saoudien a disparu il y a plus d'une semaine. Le journaliste en exil était entré dans le consulat saoudien d'Istanbul pour ne plus jamais en sortir, suscitant un tollé international.

L'Arabie saoudite a annoncé ce jeudi qu'elle retirait sa demande d'adhésion en tant que membre observateur de l'Organisation internationale de la Francophonie. Sa demande avait à l'époque suscité une levée de boucliers à cause des violations des droits de l'Homme enregistrées dans le pays.

