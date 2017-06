L'Arabie saoudite publie une liste de "terroristes" soutenus par le Qatar

L'Arabie saoudite et ses alliés, qui ont rompu leurs liens diplomatiques avec le Qatar cette semaine, ont publié dans la nuit de jeudi à vendredi une liste de personnes et organisations qui seraient liées à des activités "terroristes" soutenues, selon eux, par Doha. Les personnes et les organisations figurant sur cette liste "sont liées au Qatar et sont au service d'un programme politique suspect du Qatar", indique le communiqué commun de l'Arabie saoudite, des Emirats et de Bahreïn, pays du Golfe voisins du Qatar, ainsi que de l'Egypte.

Cela démontre que le Qatar "affirme d'un côté lutter contre le terrorisme alors que d'un autre il soutient, finance et héberge des organisations terroristes", expliquent ces pays du Golfe.

Accusations "infondées" selon les Qataris

De son côté, le Qatar a rejeté ce vendredi les accusations "infondées" contenues dans ce document. "Le récent communiqué publié par l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l'Egypte (...) confirme une nouvelle fois des accusations infondées", a réagi le gouvernement qatari dans un communiqué.

