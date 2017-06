Arabie saoudite : un attentat déjoué à la Mecque

Les forces de sécurité saoudiennes ont déjoué vendredi une action "terroriste" contre la Grande Mosquée de La Mecque a rapporté la télévision d'Etat El-Ikhbariya. Onze personnes, dont cinq policiers, ont été blessées dans l'effondrement partiel d'un bâtiment de trois étages où se barricadait un kamikaze qui s'est fait exploser. "Malheureusement, il a commencé à tirer sur les forces de sécurité une fois qu'il a remarqué leur présence, ce qui a entraîné un échange de coups de feu, avant qu'il ne se fasse exploser", a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur saoudien à la télévision.

L'attentat "visait la sécurité de la Grande mosquée et celle des fidèles" a précisé le porte-parole.

La tentative d'attentat est intervenue au moment où les fidèles étaient massivement rassemblées à la Grande mosquée pour le dernier vendredi du ramadan.

Cinq membres d'un groupe "terroriste" dont faisait partie le kamikaze ont déjà été arrêtés. Selon le ministère de l'Intérieur, ce groupe exécutait "des plans dirigés depuis l'étranger dans le but de nuire à la sécurité et à la stabilité" du royaume saoudien. Aucun commanditaire potentiel n'est avancé. Le projet d'attentat a été vivement condamné par plusieurs pays, dont le Qatar et l'Iran, avec qui l'Arabie saoudite entretient des relations très tendues.