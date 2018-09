L'Aquarius a secouru onze nouveaux migrants

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Une femme ouvre le feu et fait trois morts

En Tanzanie - Plus de 40 morts dans le naufrage d'un ferry

Ligue Europa : Chelsea et Séville vainqueurs, Ben Yedder buteur

A Wall Street, les indices Dow Jones et S&P 500 à des records

Plus de 40 morts dans le naufrage d'un ferry sur le lac Victoria en Tanzanie

Le meurtre, première cause de décès des jeunes salvadoriens

En juin, l'Aquarius avait amené 237 migrants à Valence en Espagne, et 141 à Malte en août. Dans les deux cas, son action avait ébranlé l'unité précaire des différents pays membres de l'Union européenne.

Ils ont aussi contacté Malte et la Tunisie, sans réponse pour l'instant.

Comme un air de déjà vu. Jeudi matin, l'Aquarius a fait monter à son bord 11 migrants qu'ils avaient apparamment trouvé à la dérive dans une barque sur le point de chavirer au large de la Libye. L'équipage à déjà refusé de les ramener à terre sur la côte nord-africaine et souhaiterait trouver un port pour les débarquer en Europe. Ils considèrent que le pays n'est pas sûr. Le navire devra certainement contourner les ports italiens, qui lui sont fermés. Etant donné le petit nombre de migrants, l'association continue à chercher des migrants au large de la côte tout en attendant de trouver une solution pour ceux recueillis.

