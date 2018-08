Aquarius : Le port de Sète prêt à accueillir les 141 migrants

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

⚡COMMUNIQUÉ DE PRESSE⚡L' #Aquarius fait route vers le nord avec 141 rescapés à bord. @MSF_Sea et @SOSMedFrance exhortent les gvts #UE à désigner de toute urgence le lieu sûr de débarquement le plus proche, comme le prévoit le droit maritime international. https://t.co/AouNbVmV06 pic.twitter.com/flgO4uzaii

A l’heure actuelle, le port de Sète n’attendrait plus que “le feu vert des autorités françaises”.

M. Gayssot a ensuite déclaré à France Bleu Hérault, qu’il comprenait que les choses soient “complexes, y compris qu'il faut combattre les passeurs. Mais là, il s'agit de vies humaines. Tout doit être second par rapport à l'humain, par rapport à sauver des vies, des familles, des femmes et des enfants."

En France, le port de Sète a déclaré cet après-midi qu'il était prêt à accueillir les 141 migrants. Le président du port Sud de France et ancien ministre des Transports, Jean-Claude Gayssot, a fait savoir à l'association SOS Méditerranée qu’ils étaient prêts à accueillir leur navire “si les autorités françaises se chargent des migrants”.

L'Aquarius n'a, pour l'instant, reçu aucune réponse favorable d'un pays de l'UE. L'embarcation fait actuellement route vers l'Europe. Emmanuel Macron, actuellement au fort de Brégançon, pourrait tenter de s'emparer du sujet et réagir dans les heures ou les jours qui viennent.

L'Aquarius a effectué une nouvelle opération de sauvetage de grande ampleur vendredi. 141 migrants ont été repêchés et sauvés en mer par les équipes du bateau humanitaire, affrété par l'ONG SOS Méditerranée. Cette nouvelle opération de sauvetage s'est déroulée au large des côtes libyennes.

