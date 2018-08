Aquarius : les pays européens s'entretiennent afin de trouver une solution

Alors qu’aucun pays ne s’est encore prononcé en faveur de l’accueil des 141 migrants de l’Aquarius, la France discuterait actuellement avec les autres pays méditerranéens -membres de l’Union Européenne- dans l’espoir de trouver, rapidement, une solution. Secourus vendredi par les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, ces réfugiés dont la majorité sont des femmes et des enfants, attendent toujours un pays d’accueil.

L’Italie et Malte ont déjà refusées de venir en aide à ces migrants dont la plupart sont originaires de Somalie et d’Erythrée.

L’Espagne, qui avait accueilli l’Aquarius et ses 630 migrants en juin dernier, semble peu enclin à réitérer le geste. D’après une source gouvernementale, ce ne serait pas une solution optimale puisque "L'Espagne n'est pas le port le plus proche, et donc pas le port le plus sûr pour débarquer".

Alors que SOS Méditerranée a appelé les Etats européens à “prendre leurs responsabilités” la France qui a condamné la “posture politique très dure” du gouvernement Italien, ne semble pas pour autant prête à accueillir les migrants. Dans un communiqué, l’Elysée a estimé que "pour répondre aux impératifs humanitaires (...) ce bateau” devait “ aller rapidement au port sûr le plus proche" écartant ainsi l’option des côtes françaises, puisque le bateau est actuellement entre l’Italie et Malte. Le directeur du port de Sète, l’ancien ministre Jean-Claude Gayssot, a pourtant proposé de l’accueillir sans pour l’instant obtenir de réponse du gouvernement.