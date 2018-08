L'Aquarius doit arriver à Malte en début d'après-midi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

A Gênes, le pont s'est écroulé et la vie s'est arrêtée

Viaduc effondré à Gênes: 38 morts et plusieurs disparus

Accord entre Royal air Maroc et ses pilotes

11h08 Accord entre la compagnie Royal air Maroc et ses pilotes AFP

En savoir plus

Nous saluons la nouvelle selon laquelle la #France , l' #Allemagne , le #Luxembourg , le #Portugal et l' #Espagne ont collaboré & se sont mis d'accord pour partager les responsabilités au sein d'une réponse européenne coordonnée. 3/3 pic.twitter.com/1kYLnHoFgv

UPDATE L' #Aquarius a reçu la permission formelle d'entrer dans les eaux territoriales maltaises et se dirige vers le port de La Valette. Les 141 personnes vulnérables secourues en mer vendredi au cours de 2 opérations de recherche et sauvetage coordonnées par le JRCC libyen...1/3 pic.twitter.com/j5cnoRno6u

La France et l'Espagne se sont engagées à accueillir 60 réfugiés.

L'attente pour les hommes, les femmes et les enfants à bord de l'Aquarius va bientôt toucher à sa fin. Le navire humanitaire devrait accoster ajourd'hui, en début d'après-midi, à Malte. Cette précision a été communiquée, auprès de l'AFP, par l'ONG SOS Méditerranée, qui affrète le bateau,

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres