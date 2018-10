Aquarius : Isabel de Saint Malo, la vice-présidente du Panama, justifie le retrait du pavillon

Isabel de Saint Malo, la vice-présidente du Panama, s'est expliquée ce mercredi sur le retrait du pavillon de son pays envers l'Aquarius, l'embarcation de l'association SOS Méditerranée.

La vice-présidente du Panama a indiqué qu'elle regrettait que cette décision touche un bateau humanitaire. Elle s'est confiée à l'AFP.

"Nous faisons beaucoup d'efforts pour que les bateaux qui battent pavillon panaméen respectent les normes maritimes. Je regrette beaucoup que la décision de retirer le pavillon, conformément à notre droit maritime, soit intervenue sur un bateau dont l'équipage [accomplit une mission humanitaire]. Il ne faut pas créer de confusion: le Panama a une position ferme et claire en ce qui concerne les droits des migrants, des réfugiés, mais ceci n'a rien à voir avec le respect des normes pour notre pavillon qui sont très sérieuses.

Le Panama est un pays très solidaire, dont la position est que le monde doit répondre de manière humanitaire face aux crises migratoires et de réfugiés".

A la fin du mois de septembre, le Panama avait dévoilé son intention de retirer son pavillon à l'Aquarius. L'embarcation de SOS Méditerranée a déjà été privée d'immatriculation par Gibraltar pour "non respect" des "procédures juridiques internationales" sur la question du sauvetage des migrants en mer.

L'Aquarius est à quai depuis jeudi dernier dans le port de Marseille, faute de pavillon. Le local de l'association SOS Méditerranée a été envahi à Marseille par des militants hostiles.

Ce mardi, 17 nouveaux réfugiés de l'Aquaris sont arrivés en France. Ils seront accueillis dans quatre départements : l'Aube, la Haute-Marne, l'Yonne et les Vosges.

Les bus et les agents de l'OFII qui emmènent les 17 demandeurs d'asile de l'Aquarius relocalisés par la France vers leurs hébergements font un dernier arrêt à Épinal dans les Vosges pour déposer la dernière famille

