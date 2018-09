L'Aquarius demande l'autorisation de débarquer à Marseille

Frédéric Penard, le directeur de l'ONG, a indiqué lors d'une conférence de presse à Paris ce lundi, qu'il demandait aux autorités françaises d'autoriser "à titre exceptionnel" le débarquement des 58 migrants qui se trouvent actuellement à son bord.

L'Aquarius, le bateau de SOS Méditerrannée, serait donc "en route vers Marseille". Le navire souhaite poursuivre sa mission de sauvetage des migrants en Méditerrannée.

"C'est la seule option que nous avons. (...) Le port de Marseille est le seul port envisageable pour qu'il puisse repartir".

L'Aquarius et le sort d'autres réfugiés étaient déjà au coeur d'une polémique et de vives tensions ces derniers mois en Europe entre l'Italie et la France notamment.

Les autorités du Panama vont très prochainement retirer son pavillon au navire.