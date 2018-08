L'Aquarius, avec 141 migrants à son bord, est à nouveau à la recherche d'un port en Europe

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Canada : Nadal et Halep font respecter la hiérarchie

SOCIETE Des milliers de Roumains manifestent contre le gouvernement Les manifestants accusent le gouvernement de corruption et exigent sa démission...

Espagne: plus de 250 blessés dans l'effondrement d'une plateforme lors d'un festival

⚡COMMUNIQUÉ DE PRESSE⚡L' #Aquarius fait route vers le nord avec 141 rescapés à bord. @MSF_Sea et @SOSMedFrance exhortent les gvts #UE à désigner de toute urgence le lieu sûr de débarquement le plus proche, comme le prévoit le droit maritime international. https://t.co/AouNbVmV06 pic.twitter.com/flgO4uzaii

L'Aquarius n'a, pour l'instant, reçu aucune réponse favorable d'un pays de l'UE. L'embarcation fait actuellement route vers l'Europe. Emmanuel Macron, actuellement au fort de Brégançon, pourrait tenter de s'emparer du sujet et réagir dans les heures ou les jours qui viennent.

L'Aquarius a effectué une nouvelle opération de sauvetage de grande ampleur vendredi. 141 migrants ont été repêchés et sauvés en mer par les équipes du bateau humanitaire, affrété par l'ONG SOS Méditerranée. Cette nouvelle opération de sauvetage s'est déroulée au large des côtes libyennes.

