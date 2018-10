Après la tempête Leslie, 4 départements du Sud en alerte orange

Alors que la tempête Leslie s'abat ce dimanche sur le Portugal et l'Espagne, les précipitations s'annoncent intenses dans le sud de la France, cette nuit. Météo France a placé quatre départements d'Occitanie en alerte orange : le Tarn, l'Aude, les Pyrénées-Orientales et l'Hérault. Cette alerte sera effective dans la nuit de dimanche à lundi à 2 h du matin, jusqu' à lundi soir 19 h pour le moment.

L'agence météorologique explique : "Durant la nuit prochaine les conditions vont se dégrader fortement avec l'arrivée de pluies orageuses tout d'abord sur le Roussillon puis l'Aude, le sud du Tarn et l'Hérault. Sur l'épisode les cumuls de pluies attendus sont : sur le Sud du Tarn 40 à 60 mm; locelement 100 à 120 mm sur le relief (Monts de Lacaune, Montagne Noire), sur l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées Orientales de l'ordre de 100 à 120 mm localement 150 mm en plaine et jusqu'à 180 mm sur les zones de relief sur une période de 24h. Sous les orages de violentes rafales de vent sont possibles."

Météo France recommande d'être prudent et vigilant en particulier lors des déplacements et activités de loisir.