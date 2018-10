Un an après le scandale Harvey Weinstein, les conséquences positives du mouvement #MeToo

Un an après l'affaire Harvey Weinstein, dévoilée par la presse américaine, les chiffres du ministère de l'intérieur montrent que les signalements de violences sexuelles à la police ont augmenté de 23,1 % en France.

La Fondation des femmes a publié un sondage qui révèle que pour 71 % des plaignantes, le mouvement #MeToo a été l'élement déclencheur.

En France, peu d'affaires avec des personnalités emblématiques post-Weinstein ont éclaté (Tariq Ramadan, Luc Besson ou bien des cas de harcèlement au travail comme au sein de la rédaction de Sud-Ouest ou de LCP).

Le mot-clé "Balance ton porc" a néanmoins été lancé et a permis de libérer la parole des femmes sur la question des violences, des agressions sexuelles ou bien encore du harcèlement au travail ou dans les lieux publics.

Marlène Schiappa a récemment dévoilé des mesures afin de mieux lutter contre les violences faites aux femmes.

Dans le septième art, une prime de 15 % d'aides publiques devrait être accordée à l'avenir pour les productiions qui emploient davantage de femmes dans le milieu du cinéma ou à la télévision.

Depuis un an, la parole des femmes s'est libérée. Les dépôts de plaintes en hausse ont également été accompagnés de nombreux messages et par des accusations fortes et courageuses sur les réseaux sociaux avec le hashtag, lancé par Alyssa Milano et qui entré dans la postérité, #MeToo. Cette mobilisation a généré un mouvement qui a pris de l'ampleur dans le monde entier.

L'affaire Weinstein avait été dévoilée dans le New York Times et dans le New Yorker il y a tout juste un an, le 5 octobre 2017. Le célèbre producteur de cinéma, Harvey Weinstein, était accusé de harcèlement sexuel et de viols sur plusieurs femmes.

Harvey Weinstein va devoir répondre de ces accusations devant le tribunal de Manhattan. Il a été mis en examen le 25 mai dernier par le tribunal de New York sur la base de trois témoignages. La date du procès est encore inconnue. Le célèbre producteur est également visé par des plaintes en Californie et à Londres.

Depuis le mois de juillet, Harvey Weinstein a été inculpté pour "agression sexuelle prédatrice", l'un des crimes considérés comme les plus graves dans le Code pénal new-yorkais. Il risque la prison à vie en cas de condamnation.