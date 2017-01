Après sa rencontre avec Theresa May, la journée très diplomatique de Donald Trump

Brouille avec la Chine sur Taiwan, brouille avec le Mexique sur le mur, brouille avec l'Iran sur l'immigration… Donald Trump a décidé de mettre les pieds dans le plat en matière de diplomatie. Et cela devrait se poursuivre aujourd'hui puisque le nouveau président des Etats-Unis s'engage, ce samedi, dans un tour de table diplomatique (et téléphonique). Au menu : Shinzo Abe, Premier ministre du Japon à 9h (heure de Washington), suivi d'Angela Merkel à 11h et de Vladimir Poutine à 12h. Après la pause-déjeuner, il s'entretiendra avec François Hollande à 14h.

Un premier entretien qui s'annonce tendu car le chef d'Etat français s'est montré très critique envers son homologue américain concernant ses choix et ses orientations politiques.

Visiblement Donald Trump prévoit une pause déjeuner entre les coups de fil à Vladimir Poutine et Francois Hollande. pic.twitter.com/ynw5iz7R7O — Frédéric Carbonne (@FCarbonne) 28 janvier 2017