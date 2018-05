D'après un rapport, la France est le pays où les actionnaires touchent le plus de dividendes

Le nom est équivoque : "CAC 40: des profits sans partage". Dans un rapport publié ce lundi, l’ONG Oxfam - dirigée depuis peu par Cécile Duflot - et le Basic (Bureau d'Analyse Sociétale pour une Information Citoyenne) indiquent que, depuis 2009, les entreprises du CAC 40 ont redistribué 67,4 % de leurs bénéfices en dividendes aux actionnaires contre… 5,3 % à leurs salariés.

En conséquence, l'hexagone serait la championne des inégalités. "La France est ainsi le pays au monde où les entreprises cotées en bourse reversent la plus grande part de leurs bénéfices en dividendes aux actionnaires.

C'est aussi deux fois plus que dans les années 2000 où les entreprises ne versaient pas plus de 30% de leurs bénéfices à leurs actionnaires" écrivent Oxfam et Basic.

Dans un communiqué, la porte-parole d’Oxfam France, Manon Aubry, juge que "les richesses n'ont jamais été aussi mal partagées depuis la crise au sein des grands groupes qui choisissent délibérément une course aux résultats de court-terme pour conforter les actionnaires et les grands patrons au détriment des salariés et de l'investissement". Une logique 'court-termiste' qui serait donc dangereuse pour l’économie. Dans un article, Le Monde rappelle d’ailleurs que certaines personnalités du monde de l’entreprise et "grands patrons" dénoncent également ce système.