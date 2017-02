Après la présidence de l'Etat, François Hollande ne disparaîtra point

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Eaton, ville pro-Trump, voudrait un président plus présidentiel

En savoir plus

Il a renoncé à briguer le second mandant, mais il n'a jamais dit qu'il abandonnerait la vie politique. Selon les proches de François Hollande, qui se confient ce jeudi 16 février à L'Obs, le Président ne disparaîtra pas de la scène médiatique, une fois son successeur élu. "Ceux qui l'imaginent partir aux champignons fin mai vont être déçus", assure le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis. Selon lui, il "restera sur la photo, en deuxième ligne peut-être. Mais il appliquera le principe de François Mitterrand : toujours rester à flot pour prendre le flux." "Il a la politique dans le sang.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres