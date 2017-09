Après George et Charlotte, Kate et William attendent un nouvel enfant !

Alors que septembre semblait se draper de noir pour la couronne d'Angleterre, une bonne nouvelle un peu inattendue vient changer la donne. Si le début du mois a bel et bien a été hanté par la triste mémoire de la mort de Lady Diana, l'annonce par Kensington Palace de l'arrivée prochaine d'un troisième "royal baby" réjouit outre-manche et même partout au-delà des sept mers.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 septembre 2017