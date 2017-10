Après les Etats-Unis, Israël se retire aussi de l’Unesco

Quelques heures après les Etats-Unis, Israël s’est retiré a à son tour de l’Unesco, qualifiant l’institution de "théâtre de l’absurde où l’on déforme l’histoire au lieu de la préserver". "Nous entrons dans une nouvelle ère aux Nations unies, celle où, quand on pratique la discrimination contre Israël, il faut en payer le prix", a déclaré Danny Danon, ambassadeur d’Israël auprès de l’Onu.

Une décision attendue

Depuis des années, le feu couve sur fond de positions controversées de l’Unesco sur Jérusalem et Hébron, défendues par les pays arabes. En 2011, l’admission de la Palestine au sein de l’Unesco n’a fait qu’empirer la situation et a provoqué la suspension des contributions financières d’Israël et des Etats-Unis (plus de 20 % du budget de l’agence).

Le retrait des deux pays était attendu car en juillet dernier, ils avaient prévenu qu’ils réexaminaient leurs liens avec l’Unesco, qualifiant d’"affront à l’histoire" la décision de l’organisation de déclarer la vieille ville de Hébron, en Cisjordanie occupée, "zone protégée" du patrimoine mondial. Une décision qualifiée alors de "délirante" par Israël.