Un an après, l'émouvant témoignage de la sœur de Jacques Hamel

Il y a un an, le père Jacques Hamel était assassiné en pleine messe, égorgé au pied de l'autel par deux djihadistes, dans l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Sa sœur, Roselyne Hamel, est revenue sur ce drame qui avait marqué au fer rouge l'actualité française

Au micro de RTL, elle raconte qu'elle se trouvait au domicile de son frère quand elle a appris la nouvelle.

C'est par l'intermédiaire d'un coup de téléphone d'une journaliste que la retraitée apprend qu'une prise d'otage se déroule dans l'église où officie son frère. "On me demandait de confirmer la rumeur. J'ai pris cela pour un canular. Et j'ai même répondu: 'Si c'est une plaisanterie, elle n'est pas bonne".

La sœur de du prêtre se rend alors aux abords de l'église, avant d'être encadrée par les forces de l'ordre présentes sur place. "Nous avons été repoussés dans la cour et le garage des pompes funèbres pendant plus de deux heures", se rappelle-t-elle. Lorsqu'elle a appris la mort de son frère, elle a alors crié "à s'en déchirer les poumons" avait-elle confié à La Vie la semaine passée.

A franceinfo, elle a déclaré qu'elle n'avait "pas de colère, pas de haine. Mais j'imagine Jacques là-bas, avec ses blessures. Qu'est-ce qu'il a pensé au moment où il allait partir ? A-t-il pensé une fraction de seconde à la tristesse que nous allions éprouver, puisque nous l'attendions à sa demeure ?".

Roselyne Hamel se remémore aussi une une des dernières conversations avec son frère. "La veille du jour où ça lui est arrivé, il discutait avec nous du drame qui était arrivé à Nice. Il disait : ‘Quand est-ce que ça va s’arrêter ? Quand est-ce que ça va s’arrêter ? Quand est-ce que vont se bouger les membres du gouvernement, ceux qui nous gouvernent ? Nous, on ne peut que prier.’ Sans savoir que le lendemain, c’était son tour."