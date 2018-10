Après la découverte d'une faille, Google ferme son réseau Google +

La nouvelle aurait pu ne plus être d'actualité, mais elle est malgré tout de taille. Google a reconnu ce lundi 8 octobre avoir découvert une faille de sécurité d'une grande ampleur en mars dernier. Un demi millon de comptes auraient alors été exposés, et même si le géant affirme avoir colmaté la fuite à l'époque, cet incident aura précipité la mort de Google +, le réseau social de Google.

Google + avait été lancé en 2011 dans le but de concurrencer Facebook et d'offrir de nouveaux services au système de messagerie de Google, Gmail. Malgré un grand nombre d'inscrits (toute personne ayant un compte gmail étant d'office inscrit sur Google +), le temps passé sur le réseau n'a jamais décollé, en faisant une plateforme très peu vivante et donc inutile. Facebook, qui a connu une faille lui aussi ces derniers temps (et une faille nettement plus importante : 100 fois plus de comptes avaient été exposés - 50 millions) a passé l'épreuve sans trembler.

Cette affaire de fuite aura donc été le problème de trop, et précipité un Google + chancelant dans la tombe.

Comme un ultime camouflet, Facebook a profité de cette journée pour lancé son écran de communication, Portal.