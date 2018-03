Après Canal +, Orange menace aussi de couper TF1

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Nouvelle-Zélande: l'été le plus chaud depuis le début des relevés

Donald Trump à la Maison-Blanche lundi 5 mars 2018.

VIDÉO | Saison 6 de «House of Cards»: le premier trailer sans Kevin Spacey

Paris : armés d'un sabre et d'une machette, ils scalpent un homme dans un restaurant

"Quelle que soit l'activité, ce n'est pas une bonne option de se fâcher avec ses distributeurs. C'est une grosse prise de risque. Que se passerait-il si Free et Orange coupaient à leur tour le signal?" souligne Stéphane Richard qui se dit prêt à négocier pour les services à valeur ajoutée disponibles sur MyTF1. Pour le moment, c'est le statu quo mais les négociations se poursuivent entre tous les acteurs.

TF1 joue gros. La semaine dernière, le groupe Canal + avait décidé de couper le signal de TF1 sur son bouquet pour protester contre les exigences financières de la première chaîne de France, qui lui réclame 20 millions d'euros pour monétiser ses chaînes gratuites. Désormais, c'est Orange qui se dit prêt à faire de même. "Orange est opposé au principe d'une rémunération pour distribuer des contenus gratuits" explique Stéphane Richard, le patron du groupe au Figaro. TF1 réclame ainsi 25 millions d'euros à Orange et 21 millions à Free.

