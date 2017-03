Un an après, la Belgique commémore les attaques de Bruxelles, les pires attentats de son histoire

Une tragique commémoration. La Belgique multiplie ce mercredi les cérémonies du souvenir, un an après les attentats qui ont fait trente-deux morts et des centaines de blessés à Bruxelles. La commémoration a débuté par une minute de silence à 7h58 à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde, de victimes et de leurs proches, de membres des services de secours.

C'est à cette heure précise, le 22 mars 2016, qu'Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui, deux djihadistes affiliés à l'organisation Etat islamique, ont déclenché leur charge de TATP dans le hall des départs, provoquant la mort de 16 personnes.

La deuxième minute de silence a eu lieu à 9h11 dans la station de métro Maelbeek, en plein centre du quartier européen.

C'est ici que Khalid El Bakraoui, le frère d'Ibrahim, a actionné sa ceinture d'explosifs à 9h11, faisant là aussi 16 morts. La dernière cérémonie officielle est organisée à 10h30, toujours dans le quartier européen de Bruxelles où sera dévoilée une stèle en l’honneur de toutes les victimes d’attentat.

Un an après, l'enquête est toujours en cours. Une vingtaine de personnes ont été arrêtées et neuf ont été inculpées. Les enquêteurs recherchent toujours les commanditaires de l'Etat islamique.