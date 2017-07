Un an après l'attentat de Nice, la ville rend hommage aux victimes du 14 juillet

Un an après, Nice se souvient. Le 14 juillet 2016 au soir, peu après la fin du feu d'artifice, un camion avait renversé des passants sur l'avenue la plus célèbre de la ville azuréenne. L'attentat, revendiqué par l'organisation État Islamique, avait fait 86 morts et 458 blessés. Une journée d'hommage est organisée en présence de 110 familles de victimes et du président de la République. Les Niçois sont invités à déposer des plaquettes bleu-blanc-rouge sur le Quai des États-Unis, qui prolonge la Promenade des Anglais.

Au total, près de 12.000 panneaux ornés des noms des victimes de l’attentat de la ville des Alpes-Maritimes ont été fabriqués pour l’occasion.

Le défilé rendra hommage cette année aux victimes mais aussi aux forces qui ont agi après l'attentat. A16h30, une procession sera organisée sur les avenues Félix Faure et Verdun ainsi que sur la place Masséna en présence du président de la République, Emmanuel Macron, qui s'envolera pour Nice après le défilé du 14 juiilelt à Paris.

L'hommage municipale débutera à 18h notamment par l'interprétation de "Nissa La Bella" par le Choeur d’enfants de l’Opéra de Nice, le Chœur de l’Opéra Nice Côte d’Azur et le Choeur Philharmonique de Nice Côte d’Azur. Après une minute de silence, aux alentours de 18h30, Christian Estrosi s'exprimera, puis ce sera au tour du chef de l'Etat À la fin de la cérémonie, le Président de la République rencontrera les familles des victimes