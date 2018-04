Un an après : 52% des Français considèrent que l'élection d'Emmanuel Macron a été une "mauvais chose"

Une enquête Elabe-Wavestone faite pour "Les Echos" s'est penchée sur la perception qu'ont les Français de la première année passée par Emmanuel Macron à l'Elysée. Si 48% des Français considèrent que l'élection a été "une bonne chose", 52% des Français interrogés pensent que l'élection d'Emmanuel Macron a été une "mauvaise chose", avec 22 points affirmant que cette année a été "une très mauvaise chose". En comparaison, ils ne sont que 13% à considérer que l'élection du président a été une "très bonne chose".

La séparation est assez nette : on a d'un côté les cadres et professions libérales (58%) et ceux qui affirment "boucler facilement leurs fins de mois" (63%) qui trouvent que cela aura été une "bonne chose", contre 33% chez les ouvriers et 29% chez ceux qui "sont obligés de puiser dans leurs réserves ou de se faire prêter de l'argent pour boucler leurs fins de mois".

69% des Français trouvent qu'il est un "réformateur", mais une personne sur deux qualifie sa politique d'"injuste", avec plus de 6 personnes sur 10 pour considérer que le Président "divise la société".

Au cœur de ces considérations, il y a la peur d'un avenir qui ne s'annoncerait pas meilleur. 81% des Français pensent que le Président n'améliorera pas leur situation personnelle. Un sympathisant LREM sur deux pense d'ailleurs la même chose. De plus, il est jugé "éloigné des gens comme moi" par les Français, qui considère aussi qu'il "décide seul" plus qu'en "concertation".