Après 40 ans de prison, Michel Cardon va bénéficier d'une libération conditionnelle

Touché par cette histoire, l'avocat Éric Morain va alors prendre le dossier en main et même demander une grâce à Emmanuel Macron. Le 15 mars dernier, le procureur d'Arras avait estimé "que le risque de réitération apparaissait désormais limité". Il sera placé dans un centre d'hébergement et de réinsertion du Val-d'Oise.

En 1977, Michel Cardon et son complice Jean-Yves Defosse cambriolent un retraité à Amiens. Pour obtenir de l'argent, ils torturent le pauvre homme avant de le tuer. Pour un maigre butin (200 euros), les deux meurtriers se retrouvent aux Assises. Ils évitent alors de peu la peine de mort mais sont condamnés à la perpétuité.

Michel Cardon sera bientôt libre. Emprisonné depuis 40 ans, il va bénéficier d'une libération conditionnelle, dès le 1er juin prochain. Agé de 67 ans, il était l'un des plus ancien détenus de France, si bien qu'il était surnommé le "détenu oublié." Il aurait bien pu finir ses jours en prison, si un ex-voisin de cellule n'avait pas contacté un avocat pour lui venir en aide, en 2016. A cette époque, l'ancien prisonnier décide de lui rendre visite. "J'ai été son premier parloir en trente-huit ans de détention", expliquait-il en février dernier au JDD.

