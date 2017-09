A l'approche des Antilles, l'ouragan Maria passe en catégorie trois

Mise à jour 18h : La Guadeloupe a été placée en alerte rouge et la Martinique en vigilance violette, selon Météo France. L'ouragan passe en catégorie 3 !

Alors que l'arc antillais se relève à peine du désastre Irma, un autre ouragan devrait toucher les îles des Caraïbes en ce début de semaine. La tempête Maria vient ainsi de se transformer en ouragan de catégorie 1 et risque de se renforcer avant de passer près de la Guadeloupe et la Martinique.

Les deux îles ont été placées en alerte orange par Météo France.

"L'ouragan Maria représente une menace directe sur les îles de l'arc antillais qu'il devrait traverser en cours de nuit de lundi à mardi probablement à proximité immédiate de la Dominique et la Guadeloupe et probablement en tant que catégorie 2" explique Météo France. Si la puissance de l'ouragan n'a rien à voir avec Irma (catégorie 5), des vents très violents sont attendus. "Cette menace doit être prise très au sérieux car il faut s'attendre à des conditions dangereuses à l'occasion de son passage" souligne la préfecture de Guadeloupe dans un communiqué.

Saint-Martin et Saint-Barthélemy, détruites par Irma, devraient échapper au cœur de l'ouragan. "Le passage au plus près, probablement entre 100 et 150 km au Sud des Iles de St-Martin et St-Barthélémy devrait avoir lieu dans la nuit de mardi à mercredi" précise Météo France. "A cette distance, Saint-Martin et Saint Barthélémy devraient échapper au cœur de l’Ouragan, c’est à dire là où les vents sont les plus violents."