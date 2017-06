Apple : avec iOS 11, les anciens iPhone et iPad ne recevront plus de mise à jour

Lors de sa traditionnelle conférence, la marque à la pomme a dévoilé lundi soir ses nouveautés, à commencer par la mise à jour majeure de son système d'exploitation, l'iOS 11.

Si les développeurs peuvent déjà l'utiliser, l'iOS 11 sera disponible gratuitement à l'automne, seulement pour les détenteurs d'un iPhone 5s, ou d'une version plus récente, et d'un iPad air, ou d'une version plus récente.

Selon le quotidien britannique "The Guardian", cette mise à jour condamne à l'obsolescence les appareils antérieurs, qui ne recevront plus de mise à jour, et sur lesquels certaines applications et certains jeux ne pourront plus fonctionner.

La nouvelle version du système d'exploitation iOS proposera une nouvelle interface, et un App Store revisité, mais sera également synonyme de restrictions pour les appareils et les applications dotés d'un processeur moins performant.