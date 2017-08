APL : aucune annonce n'aurait été faite sans l'aval de l'Elysée selon le cabinet de Jacques Mézard

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

Nouveau rebondissement dans ce feuilleton des APL, le cabinet de Jacques Mézard qui a succédé à Richard Ferrand à la Cohésion des territoires a confié au magazine l'Express : " On n'aurait jamais fait une annonce sans le consentement du président de la République".

Selon le Canard enchaîné dans son édition du 2 août, le chef de l'Etat, Emmanuel Macron aurait qualifié, devant des dirigeants de la majorité, la baisse des APL de "connerie sans nom". La mesure, très critiquée au sein de l'opposition et de l'opinion publique, avait été annoncée le 22 juillet par Matignon.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres