Anticor saisit Edouard Philippe sur la récente augmentation du salaire du président de la Commission des comptes de campagne

Anticor -l'Association contre la corruption et pour l'éthique politique- a annoncé, aujourd'hui, dans un communiqué avoir saisi Edouard Philippe dans l'espoir qu'il revienne sur la récente augmentation de la rémunération du président de la Comission des comptes de campagne et des financements politiques. L'association avait déjà pointé du doigt cette augmentation actée par un décret et un arrêté signés le 30 mai dernier par le gouvernement.

François Logerot -président de la CNCCFP- percevait une indemnité mensuelle de 4 574 euros, laquelle a été augmentée en mai dernier de 1 630 euros auxquels s'ajoutent une indemnité de fonction annuel de 9 500 euros bruts. De plus, la hausse de cette indémniasation est rétroactive au 1er janvier dernier. Rétroactivité, qu'Anticor juge contraire au Code des relation entre le public et l'adminsitration. Selon l'association, augmenter l'indemnité du président de la CNCCFP, alors que ce dernier est actuellement en cours de mandat, risquerait "de porter atteinte à son indépendance".

A ces accusations, la Comission contactée parl'AFP, a répondu, que la "situation est identique à celle pratiquée dans d'autres autorités administratives indépendantes".

Une réponse jugée insuffisante par l'association anti-corruption qui demande le "retrait" de ces textes "à la fois inopportuns et illégaux".