L'Anses demande l'arrêt des cabines de bronzage

En France, il est estimé que 43% des mélanomes chez les jeunes peuvent être attribués à une utilisation de ces cabines de bronzage avant l'âge de 30 ans explique l'Anses dans son rapport. Les mélanomes cutanés représentent l'une des premières causes de mortalité chez les jeunes de moins de 35 ans en France.

Le risque de développer un cancer sont eux avérés depuis déjà plusieurs années. Mais l'agence, arrive à chiffrer le risque :" Les personnes ayant eu recours au moins une fois aux cabines de bronzage avant l'âge de 35 ans augmentent de 59% le risque de développer un mélanome cutané". Le mélanome est le cancer de la peau le plus grave car pouvant se propager rapidement à d'autres parties du corps.

" On recommande l'arrêt de l'activité liée au bronzage artificiel, et aussi l'arrêt de la vente d'appareils délivrant des UV à visée esthétique, notamment aux particuliers" explique Olivier Merckel, chef de l'unité d'évaluation des risques aux agenrts physiques de l'Anses.

