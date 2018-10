Annick Girardin précise que la France "assume l'héritage des essais nucléaires" en Polynésie française

La ministre des Outre-mer Annick Girardin s'est exprimée sur les antennes de France 24 sur un dossier sensible. Selon la ministre, la France asusme "l'héritage des essais nucléaires" en Polynésie.

"C'est important de reconnaître le fait nucléaire, de travailler sur la dépollution des atolls, mais aussi d'être aux côtés des victimes le plus vite possible et c'est ce que moi je fais depuis que je suis arrivée".

Selon la ministre, la question de l'indemnisation des familles de victimes aurait fortement progressée.

Annick Girardin a également dénoncé la plainte déposée devant la Cour pénale internationale contre la France pour crimes contre l'humanité.

Ces déclarations interviennent en effet dans un contexte de tensions après la plainte, déposée en octobre devant la Cour pénale internationale par le leader indépendantiste polynésien Oscar Temaru, contre la France pour crimes contre l'humanité suite aux essais nucléaires en Polynésie.