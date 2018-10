A Annecy, le mariage vire à la foire sur les routes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Collision avec un camion-citerne en RDC: au moins 60 morts et des dizaines de brûlés

En savoir plus

"Grâce au travail effectué avec le Centre de coopération policière et douanière nous avons même retrouvé ceux qui avaient loué leur voiture en Suisse" a expliqué un enquêteur.

Bien que n'étant pas directement intervenus, les forces de l'ordre ont visionné les caméras de surveillance et ont fait les comptes. 70 PV ont été dressés, 72 points de permis retirés et 11765 euros d'amende infligés.

Circulation en contre-sens, feux rouges grillés, refus de priorité, utilisation de fumigènes…Les 300 invités au mariage n'avaient visiblement pas prévu de célébrer dans le calme cet heureux événement et ont créé une sacrée pagaille dans le centre-ville.

Un mariage un peu trop en roue libre. FranceInfo rapporte cette histoire cocasse qui aurait pu virer au drame. Deux mariages étaient célébrés samedi 29 septembre à Annecy (Haute-Savoie) et les festivités ont un peu dérapé.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres