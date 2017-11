Anne Hidalgo veut supprimer la grande roue de la place de la Concorde

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Mondial-2018: suspense et derniers billets pour la Russie

Mondial-2018: suspense et derniers billets pour la Russie

La cause : la maire de Paris trouve que cette construction fait tache dans le paysage parisien. Si sa suppression est votée, "le roi des forains" pourra l’exploiter uniquement jusqu'en mai 2018. Et ensuite, la place de la Concorde sera vidée.

Après le marché de Noël sur les Champs-Elysées, Anne Hidalgo s’attaque à la grande roue de la place de la Concorde, installée depuis 1993 entre l'Arc de Triomphe et le Louvre, au cœur de Paris. Selon RTL ce jeudi 9 novembre, une proposition pour l'enlèvement définitif de cette grande roue de Marcel Campion sera déposée au Conseil de Paris, lundi 20 novembre.

