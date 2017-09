Anne Hidalgo se réjouit du retrait de la vie politique municipale de NKM

Ce lundi 25 septembre, en marge du Conseil de Paris, Anne Hidalgo est revenue sur le départ de la vie politique municipale de Nathalie Kosciusko-Morizet. Il "nous a permis de gagner en qualité de dialogue" avec l'opposition, a lancé la maire de Paris devant la presse. "Mon principal regret" sur les trois premières années de mandat, "c'est que la présidente des Républicains avait mis une pression consistant à faire comme si la campagne des municipales n'était pas terminée", a affirmé l'élue PS.

"Cette stratégie consistant à être contre tout, tout le temps, en permanence (...) était extrêmement difficile, pour les Parisiens, plus que pour nous. Nous, on a avancé, on a pris les décisions qu'on devait prendre parce que j'ai une majorité", a déclaré Anne Hidalgo. "Je pense que cela a peut-être rendu les choses plus compliquées quand par exemple son groupe était obligé de voter contre des choses qui pourtant étaient évidentes pour eux", a-t-elle ajouté, faisant allusion aux débats sur la tour Triangle ou l'extension de Roland-Garros.

"Le fait de passer aujourd'hui à autre chose, cela va pacifier un peu". "Cela va nous permettre de gagner en qualité, en qualité démocratique, et en qualité du dialogue pour les Parisiens".

Candidate malheureuse à la mairie de Paris en 2014 puis cheffe des Républicains au Conseil, NKM a quitté le groupe après sa défaite aux élections législatives. Le groupe LR est maintenant dirigé par Florence Berthout, maire du Veme arrondissement. Quant à NKM, depuis le 21 septembre dernier, elle donne des cours à l’Ecole polytechnique, sur le thème de l'écologie politique.