Anne Hidalgo nommée pour le prix de "meilleure maire du monde"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Johnson trouve "juste" de comparer Coupe du monde de football en Russie et JO de 1936 à Berlin

Le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles s'attire déjà les critiques

Quatre Françaises figurent en effet sur la liste : la maire de Rennes, Nathalie Appéré ; la maire de Calais Natacha Bouchart ; la maire de Lille, Martine Aubry … et celle de la capitale française, Anne Hidalgo.

Qui est la meilleure femme maire du monde ? Organisé depuis 2003, le concours World Mayor Price en est à sa 9e édition et attribue tous les deux ans un prix. Cette année, la récompense sera attribuée à une femme maire, qui sert ses administrés avec "intégrité, détermination et imagination".

