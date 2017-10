Anne Hidalgo envoie une lettre aux locataires de logements sociaux fustigeant la politique de Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

L'Ukraine et la Russie touchées par une nouvelle cyberattaque

UE: le vote sur le glyphosate renvoyé à plus tard

Lloyds prospère et se dit confiante dans l'économie britannique

Anne Hidalgo estime que ces mesures auront un impact sur l'entretien des immeubles à Paris. Pour elle, ce sont "environ 60 millions d’euros par an dont les bailleurs sociaux ne disposeront plus pour contribuer à l’entretien de vos immeubles, de même qu’à la réalisation de gros entretiens ponctuels"

Dans ce texte, elle condamne en effet les "mesures d’économie drastiques sur le budget du logement" prises par le gouvernement, avec la réduction du montant des aides personnalisées au logement (APL). "Un locataire sur trois est directement concerné et devrait voir son APL baisser de 50 à 70 euros par mois. Dans le même temps, le gouvernement va exiger des bailleurs sociaux une réduction des loyers. Si l’opération peut, à première vue, déboucher sur un résultat neutre pour vous, elle aura en réalité de graves conséquences".

Pas franchement au beau fixe, la relation entre Anne Hidalgo et Emmanuel Macron ne risque pas de s'améliorer dans les prochaines semaines. D'après des informations de l'Opinion , la maire de la capitale française vient d’adresser une lettre aux locataires des logements sociaux de la ville de Paris, ce qui représente tout de même 200 000 ménages. Un courrier qui tire à boulets rouges sur la politique du gouvernement en termes de logements sociaux.

