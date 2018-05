Anne Hidalgo en appelle à Édouard Philippe pour régler le "chaos" dans les camps de migrants à Paris

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Au Nicaragua, trois semaines de colère populaire et 49 morts

Après #Metoo, l'Assemblée débat des violences sexistes et sexuelles

Au Nicaragua, trois semaines de colère populaire et 49 morts

En savoir plus

Sur un cas plus spécifique, Anne Hidalgo alerte également sur le sort de jeunes migrants d'origine marocaine particulièrement vulnérables dans le quartier de la Goutte d'or à Paris.

D’après la maire, si la situation est "complexe", elle n’est pas "inextricable". L’édile affirme que "seule une opération de prise en charge simultanée de l'ensemble des personnes" pouvait mettre fin aux dangers représentés par le campement, et demande à une attitude "constructive" entre la ville et exécutif. Il ne s'agit pas pour la Ville de demander "l'expulsion" mais bien "pour l'Etat de prendre en charge" ces personnes, alertant du "danger" que représenterait une évacuation - qui serait une simple "dispersion".

Elle souhaite alerter sur "l’impasse" de la situation actuelle. Dans un courrier envoyé vendredi à Édouard Philippe et dont Le Figaro s'est procuré une copie, Anne Hidalgo a interpellé le Premier ministre sur "la divergence des analyses" qui a permis le "chaos" dans les campements de migrants situés à Paris. "Puisque le chaos caractérise désormais les campements de la capitale et que les ONG demandent la présence de la police pour pouvoir continuer à y intervenir, comment comprendre le refus de présence des forces de l'ordre pour mettre fin à l'exploitation des êtres humains devenue monnaie courante" ? a-t-elle dénoncé, faisant référénce à la noyade il y a quelques jours d'un migrant.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres