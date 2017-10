Anne Hidalgo dit non à un "péage urbain" pour Paris

Un péage urbain à Paris ? C'est non pour Anne Hidalgo. Alors que la maire socialiste accueille dans la capitale française 40 maires de grandes villes pour des forums consacrés notamment à l'environnement, la qualité de l'air et la lutte contre le réchauffement climatique, elle a confié être rétience à une telle mesure.

"Je ne veux pas mettre un péage qui serait strictement une barrière financière, ceux qui peuvent payer pourraient rentrer, ceux qui ne peuvent pas payer ne pourraient pas rentrer.

Ce n'est pas du tout ma vision de l'organisation des relations entre Paris et sa métropole" a-t-elle indiqué. A Londres, les conducteurs des voitures les plus polluantes doivent s’acquitter depuis ce lundi d’une nouvelle taxe d’un peu plus de 11 euros, en plus d'un péage de 13 euros déjà en vigueur depuis 2003 pour pouvoir circuler dans le coeur de la cité tous les jours (sauf le week-end).

Anne Hidalgo se dit cependant intéressée à l'idée "d'aller plus loin" dans l'interdiction des véhicules les plus polluants, tout en précisant "que ce n'est pas une décision de la maire de Paris" mais "un travail qui se fait au sein de la Métropole du Grand Paris