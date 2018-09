Angoulême : une trentaine de jeunes attaquent un bus à coups de sabres et avec des battes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

11h35 Tennis: Madrid accueillera la nouvelle Coupe Davis en 2019 et 2020 AFP

10:54 | SANTE C’est dans le sud de la France qu’on consomme le plus de drogues

Nigeria: 200 personnes mortes dans les inondations du centre et du sud

Safari mortel: elle quitte le 4x4 pour prendre des photos et se fait piétiner par un éléphant

Angoulême : trente jeunes armés de sabres et de battes attaquent un bus

En savoir plus

"Le bus est reparti jusqu’à l’arrêt Collège avec les vitres des portes arrière brisées. Le bus a été changé à l’arrêt Leclerc et le conducteur relevé."

Selon des informations dévoilée par la STGA (la Société des transports du GrandAngoulême), "à l’arrêt Nancy de la ligne 4 en direction de CIFOP, alors que le bus s’arrêtait à l’arrêt, une bande de 30 jeunes s’est avancée vers le bus. Ils étaient munis de battes de baseball et de sabres".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres