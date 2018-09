Angleterre : arrestation après un "incident grave" à l'arme blanche à Barnsley

La police du South Yorkshire a précisé qu'une présence policière accrue a été déployée, dans la matinée du samedi 8 septembre, au coeur de Barnsley, une ville dans le nord de l'Angleterre.

"Une personne a été arrêtée en lien avec l'incident et placée en garde à vue".

Une enquête est en cours "pour établir s'il s'agit d'un acte isolé et si cette personne a agi seule".

La police a été appelé aux alentours de 8h20 (9h20, heure de Paris) "après des signalements selon lesquels un homme avait été blessé dans le centre-ville de Barnsley".

Les forces de l'ordre ont reçu "de nombreux autres signalements d'un individu dans le centre avec un couteau".

Le marché local, le Barnsley Mayday Green Market, a notamment été contraint de fermer comme la quasi totalité du centre-ville. Les différents commerces ont finalement pu rouvrir trard dans la matinée.

L'enquête ne fait que débuter. La police devra notamment éclaircir les motivations de l'agresseur et les raisons de son passage à l'acte.

Le Royaume-Uni est marqué par une vague d'attentats depuis 2017, menés avec des véhicules ou des couteaux.

BREAKING: There is a high visibility police presence in #Barnsley town centre this morning (Saturday 8 September) responding to a serious incident. More information will follow. Public are asked to be vigilant and report any concerns to 101.

UPDATE: Please see below for update on #Barnsley town centre incident. One person is in police custody. If you see anything suspicious or hold information about this morning's incident, please call 101 quoting incident number 246 8/9/18 pic.twitter.com/dAlXzlaX9y

— SouthYorkshirePolice (@syptweet) September 8, 2018