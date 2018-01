Angers : deux têtes de sangliers accrochées aux grilles de la futur mosquée

Deux têtes de sangliers ont été accrochées aux grilles de la future moquée d'Angers, dans la nuit de mercredi à jeudi. "Cet acte raciste est totalement inacceptable et je le dénonce avec la plus grande fermeté" a dénoncé le maire de la ville Christophe Béchu (ex-LR). "Des agissements de la sorte sont intolérables dans une République et doivent être punis au regard de la loi."

Le procureur de la République a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire pour "provocation à la haine en raison de la religion", selon Ouest-France.