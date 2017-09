Angela Merkel : "La Turquie ne doit pas devenir un membre de l'Union européenne"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Bondo et des hameaux inhabitables pour 2 mois

Revers pour l’Europe dans le différend commercial entre Airbus et Boeing

Eco-Ecoles: Plus de 60 écoles primaires labellisées Pavillon Vert

En savoir plus

Les propos d'Angela Merkel constituent un net durcissement de sa position, elle qui reste d'ordinaire très prudente sur le sujet. Mais les relations entre Berlin et Erdogan se dégradent depuis plusieurs mois, avec notamment la question des douze Allemands, dont quatre possèdent aussi la nationalité turque, actuellement détenus en Turquie pour leurs activités politiques présumées. En novembre dernier, les députés européens ont demandé le gel temporaire des négociations d'adhésion d'Ankara à l'UE. En cause : les mesures répressives prises par la Turquie après la tentative de coup d’Etat de juillet 2016.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres