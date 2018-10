Angela Merkel pourrait quitter le pouvoir plus tôt que prévu

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

LIVE. Le Var est en alerte, suivez en direct l'évolution des pluies orageuses et des crues

Masters 1000 Paris: Nadal capitule et laisse le trône à Djokovic

XV de France: Danty, Lauret et Vahaamahina ménagés

Larcher et Ferrand se verront "toutes les cinq semaines"

Le successeur d'Angela Merkel sera désigné les 7 et 8 décembre en congrès. Deux autres candidats sont aussi prêts à ravir le poste à la tête de la CDU : l'actuelle secrétaire générale du parti Annegret Kramp-Karrenbauer (la protégée de Merkel) et l'actuel ministre de la santé, Jeans Spahn.

Il a justifié sa candidature comme étant guidée par la nécessité d' "un nouveau départ et d'un renouveau" au sein du parti.

