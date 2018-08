Angela Merkel et Pedro Sanchez signe un accord sur les migrants

Pedro Sanchez, premier ministre espagnol, a reçu ce samedi la chancelière allemande Angela Merkel en Andalousie, dans sa résidence d'été en plein parc naturel de Donana. Il s'est engagé à reprendre tous les migrants qui arriverait sur le territoire allemande et qui aurait déposé avant cela une demande d'asile en Espagne. Cet accord bilatéral est le résultat de la réunion de crise convoquée par Jean-Claude Juncker à la fin du mois de juin.

Un accord similaire devrait être signé entre l'Allemagne et la Grèce. Plus compliquées seraient les négociations entre l'Italie et l'Allemagne.

Pour Angela Merkel, ces accords sont nécessaires pour apaiser la fronde que lui oppose depuis quelques mois son ministre de l'Intérieur Norbert Seehofer - lequel veut tout simplement refouler les demandeurs d'asiles arrivés dans un autre pays.

Aujourd'hui l'Espagne est le principal point d'entrée des migrants, et s'est vue octroyer une aide de 20 millions d'euros par l'UE pour améliorer les conditions d'accueil.