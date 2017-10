Une ancienne actrice accuse Roman Polanski de viol

Une ancienne mannequin et actrice allemande, Renate Langer, accuse le réalisateur franco-polonais Roman Polanski de l'avoir violée lorsqu'elle était âgée de 15 ans, en février 1972. Dans son témoignage au New York Times, elle raconte avoir voyagé avec le cinéaste à Gstaad, en Suisse, avec l'approbation de ses parents. La jeune fille est alors mannequin et espère percer dans le cinéma. C'est dans cette ville huppée qu'elle aurait alors été violée par Roman Polanski. Honteuse, elle ne dit rien à ses parents.

Elle sera, selon ses dires, de nouveau violée en Italie, quelques semaines plus tard, alors que le réalisateur lui a confié un petit rôle dans son film "Quoi ?" C'est seulement âgée de 61 ans, une fois ses deux parents décédés, qu'elle décide d'aller voir la police suisse.

Cette révélation intervient au lendemain d'une rare interview accordée par le cinéaste au Hollywood Reporter. Il évoque notamment le viol de la jeune Samantha Geimer. "En ce qui concerne ce que j'ai fait, c'est fini. J'ai plaidé coupable, je suis allé en prison. Je suis revenu aux États-Unis pour effectuer ma peine, les gens l'ont oublié, ou ne le savent pas. J'ai ensuite été enfermé à Zurich après ce festival. Donc après tout, j'ai purgé presque quatre ou cinq fois la peine que j'aurais dû normalement faire." Renate Langer est la quatrième femme à accuser Roman Polanski de viol.