L’ancien président Robert Mugabe s’est vengé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'Erythrée et la Somalie vont établir des relations diplomatiques

Les incendies continuent de ravager la Californie: plus de 10.000 pompiers sur place, des milliers d'hectares ravagés

L'île des Faisans, à la frontière franco-espagnole, le plus petit condominium au monde

L'EI a enlevé 36 femmes et enfants la semaine dernière à Soueida

Mis à la retraite de force, Robert Mugabe n’a pas dit son dernier mot. Alors que son ancien allié Emmerson Mnangagwa est sur le point de se présenter aux élections présidentielles pour légitimer sa prise de pouvoir (ou son coup d’Etat) de novembre dernier, l’ancien président et dictateur Robert Mugabe, qui enrage d’avoir été écarté par les siens, a profité de l’occasion pour se venger.

